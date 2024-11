El Guant de Valls celebra vint anys ampliant la mirada en el públic jove i adult

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Guant, el Festival de Teatre de Titelles de Valls, encara les últimes funcions de la vintena edició en què ha ampliat la mirada en el públic jove i adult.

La programació d'enguany ha incorporat més espectacles en espais «singulars» de la ciutat per aquesta audiència. És el cas del refugi antiaeri de la plaça del Blat o la capella de Sant Roc, on s'han explicat històries sobre memòria històrica o erotisme.

«Cada cop hi ha més espectacles de titelles per a adults i això és molt important», ha afirmat el director artístic Eudald Ferré. El programa no ha oblidat el públic infantil, que aquest diumenge ha omplert l'escenari del Teatre Principal amb El Patufet de La petita brownie. El festival tancarà l'edició amb més de 2.000 espectadors.

L'escenari del Teatre Principal de Valls s'ha omplert de criatures durant l'obra 'El Patufet' al 20è Festival Guant de VallsACN

