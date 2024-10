La fiscalia vol condemnar a divuit anys de presó l’informàtic de Vila-rodona, Joel Muñoz

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La fiscalia de l’Audiència de Tarragona, tal com ha avançat VilaWeb, ha sol·licitat divuit anys de presó i una multa de 10.000 euros per a Joel Muñoz per delictes informàtics i revelació de secrets. Tot i que era previsible que fos cobert per la llei d’amnistia, en aquesta causa s’oposen a concedir-li.

La fiscalia, en l’escrit sobre l’amnistia a què ha tingut accés VilaWeb, defensa que els delictes de què l’acusen no són amnistiables. El seu grup de suport fa una crida urgent a la solidaritat per cobrir les despeses legals que això suposa.

La fiscalia assegura que el jove de Vila-rodona va participar en l’anomenada #OpCatalonia, una operació d’Anonymous i més grups que va consistir en atacs informàtics a webs d’empreses i serveis governamentals espanyols els mesos posteriors a l’1-O per protestar contra la repressió.

La fiscalia l’acusa d’atacs informàtics a webs com ara les de la Fundació de Ferrocarrils Espanyols, d’Indra –responsable de la infraestructura per al recompte del 21-D– i del Centre Superior d’Investigacions Científiques (SIC).