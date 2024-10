Adif farà un estudi acústic per avaluar l'impacte de l'increment de trens de mercaderies a Valls

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Valls i Adif han acordat que l’ens gestor de la infraestructura ferroviària realitzi de manera imminent un estudi d’impacte acústic a la línia al seu pas pels nuclis urbans de Valls. El resultat d'aquest estudi determinarà les mesures per reduir les molèsties per sorolls i vibracions ocasionades per l’increment del pas de trens de mercaderies per la capital de l’Alt Camp.

El compromís es va prendre aquest dilluns durant la reunió que van mantenir l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, amb el president d’Adif, Luis Pedro Marco, acompanyats ambdós per tècnics de les dues administracions.

D’aquesta manera, Adif s’ha compromès a efectuar aquest mateix mes d’octubre un estudi d’impacte complet per mesurar la contaminació acústica generada pels trens de mercaderies al seu pas per Valls. Per aquesta línia, a causa de l’inici de les obres d’adaptació del túnel de Roda de Berà a l’ample internacional pel desplegament del Corredor Mediterrani, es desvien des de la setmana passada bona part dels trens de mercaderies.

En concret, els trens efectuen un recorregut de 8 quilòmetres pel terme municipal de Valls, dels quals tres quilòmetres són a tocar de zones residencials de l’EMD de Picamoixons i barris densament poblats de la capital de l’Alt Camp com Sant Josep Obrer, la Xamora, Cases Verdes, Fornàs, Vallvera-C/Tren, passeig de l’Estació i Bon Sol, on hi resideixen en conjunt més de 7.000 persones.

L’estudi d’impacte acústic que efectuarà aquest octubre Adif i que s’espera concloure abans de mitjans de novembre determinarà les mesures a implementar a la línia ferroviària de Valls per minimitzar les molèsties, unes actuacions que podrien passar per la instal·lació de pantalles acústiques provisionals i/o també la reducció de la velocitat dels trens.

D’altra banda, Adif ha confirmat durant la reunió que el desviament dels trens de mercaderies per Valls és només provisional i que, un cop acabin les obres al túnel de Roda de Berà, es normalitzarà el trànsit. D’aquesta manera, a partir del 2 de març, el nombre de trens de mercaderies que circularan per Valls tornarà a ser l’habitual d’una mitjana de 5 al dia.

L’alcaldessa de Valls ha valorat positivament els acords amb Adif, així com la interlocució directa que el president de l’ens gestor ferroviari s’ha compromès a mantenir amb el consistori. D’altra banda, pel que fa als trens de passatgers, l’alcaldessa també ha assenyalat que l’Ajuntament continuarà en les properes setmanes els contactes amb Renfe i Generalitat per reclamar que la ciutadania compti amb un servei ferroviari de qualitat i competitiu amb Barcelona.

Aparcament i estat de l’estació de trens

Durant la reunió també s’han abordat altres aspectes relacionats amb l’estat de l’estació de Valls i la seva infraestructura, un punt que Adif i el consistori vallenc han tractat directament. L'alcaldessa ha posat de manifest les deficiències actuals de l'estació de Valls i Adif s'ha compromès a revertir la situació dels desperfectes en les façanes, retolació, megafonia així com coordinar amb l’operador el bon funcionament de les màquines expenedores de bitllets.

També s'ha acordat iniciar el tràmit per sol·licitar oficialment l'habilitació com a aparcament públic de vehicles uns terrenys d’Adif adjacents a les vies per tal de facilitar l’accés de la ciutadania.