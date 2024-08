La Colla Vella de Valls recupera l'anada amb carro fins a Vilafranca del Penedès per Sant Fèlix

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els castellers de la Colla Vella dels Xiquets de Valls han recuperat la tradició d'anar amb carro fins a Vilafranca del Penedès després de més de 30 anys.

Des de primera hora d'aquest dilluns, tant els petits com els grans de l'agrupació s'han calçat les espardenyes per emprendre la primera jornada del viatge. Ja han passat per diversos pobles de l'Alt Camp i tenen previst arribar a la Bisbal del Penedès al vespre, on faran nit.

El cap de colla dels rosats, Manel Urbano, ha expressat que iniciatives com aquestes «sumen» i serveixen per enfortir la convivència entre els castellers. «La colla està en un bon moment tant socialment com castellerament, és interessant que els castellers vinguin no només a fer castells», ha assegurat.

