Aproven una planta de 2.800 panells fotovoltaics a Querol i se'n sotmet a informació pública una de 3.300 a Bellvei

Olvac Invest SL – del grup barceloní Langa Internacionational - ha rebut l'autorització administrativa prèvia i de construcció de la planta solar Gassó Querol i la infraestructura d'evacuació, ubicades a Querol (Alt Camp). Es tracta d'una central d'1,3 MW de potència, formada per 2.800 panells fotovoltaics. La central s'instal·larà en sòl no urbanitzable i costarà 1.125.601,25 euros, i l'empresa té dos anys per posar-la en marxa.

D'altra banda, se sotmet a informació pública l'autorització d'una altra planta de 3.304 panells fotovoltaics a Bellvei (Baix Penedès). La planta Els Palous produirà 2,2 MW de potència i es preveu una inversió de 836.772,11 euros. La promotora és Les Quadres Planta Fotovoltaica de Castellvell del Camp (Baix Camp).

