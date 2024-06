Arrenquen les obres de millora de la TV-2034, entre Valls i Vilabella

La Diputació de Tarragona ha iniciat aquesta setmana les obres de condicionament de la carretera TV-2034, entre Valls i Vilabella, passant per Puigpelat (Alt Camp). L'actuació, amb una inversió de 3 milions d'euros, millorarà el traçat en tres trams d'aquesta via que sumen un total de 4,1 quilòmetres.

Els treballs consistiran a ampliar calçada fins a vuit metres, s'eixamplarà un pont sobre el Torrent del Caus i es construirà una rotonda per pacificar el trànsit. També inclouran la millora del drenatge o l'execució de cunetes transitables, entre altres.

Es preveuen que les obres tinguin una durada de dotze mesos i serviran per garantir la convivència segura de tots els usuaris d’aquesta via, per on circulen diàriament prop de 3.400 vehicles.

