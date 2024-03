Assalten una casa d'Aiguamúrcia i li tallen les mans a una parella

Imatge de la urbanització del Mas d'en Parers, on han tingut lloc els fetsGoogle maps

Aquest dimecres de matinada, els Mossos d'Esquadra han rebut un avís dels veïns de la urbanització del Mas d'en Parers, de les Pobles, al municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, sobre un assalt a una casa on s'havia ferit la parella que hi residia. Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat a ElCaso.cat, que els agressors han entrat a la casa per la força, al voltant de la una de la matinada, i han atacat a la parella, fent-los talls als canells i seccionant-los els tendons de les dues mans.

Les víctimes han sigut traslladades a l'hospital, i tot i que no es pateix per la seva vida, estan ferits greus. En aquests moments la investigació està en mans de la Unitat d'Investigació (UI) de la comissaria de Valls, però és possible que acabi fent-se càrrec la DIC de la regió de Tarragona, ja que són un grup d'investigadors més especialitzats.

L'atac podria estar relacionat amb el tràfic de drogues

La investigació es troba en una fase molt inicial, però hi ha indicis que apunten que l'atac està relacionat amb el tràfic de drogues, però encara no s'ha confirmat que es tracti d'un narco assalt és a dir, un enfrontament violent entre grups rivals amb l'objectiu de robar droga.

D'altra banda, també existeix la possibilitat que es tracti d'un acte de revenja. Actualment, es desconeix si s'ha localitzat droga a l'interior de la casa, així com la identitat dels assaltants. L'home i la dona ferits estan sent investigats per tràfic de droga, amb l'ajuda de la informació que els veïns han proporcionat als Mossos.