Vilagrà assegura que la gestió de l'aigua des del món local és «clau» per afrontar la situació de sequera

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha assegurat que la gestió de l'aigua des del món local és «clau» per a afrontar l'actual situació de sequera. Aquest divendres, Vilagrà va visitar la nova Bassa de la Comunitat de Regants de Valls i la depuradora EDAR de Vallmoll, dues infraestructures rellevants per a la comarca.

Des de l'Alt Camp, la vicepresidenta va reivindicar la inversió de 1.045 milions d'euros, anunciada fa pocs dies per part del Govern, per combatre la sequera aquest 2024. «En el darrer any i mig, hem activat un seguit d'infraestructures vinculades a la gestió de l'aigua com no s'havia fet en l'última dècada», va defensar. També va remarcar que el Pla Especial de Sequera, impulsat el 2021, ha donat «bons resultats».