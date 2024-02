La Rua Infantil de Carnaval arribarà aquest divendres a Valls amb diverses novetats

El Sèquit Republicà, havent desterrat a Ses Majestats Carnestoltes, prendrà els carrers de Valls la tarda d’aquest proper divendres 9 de febrer i, amb la gresca i disbauxa que caracteritzen aquesta festa, donarà el tret de sortida a una nova edició de la Rua Infantil de Carnaval que organitza el Centre Cívic de Valls.

L’arribada del Sèquit carnavalesc arrencarà el divendres a les 18 h des de la plaça del Torrent del Titit. Des d’allí s’iniciarà el nou recorregut que omplirà de música i llum els carrers de la nostra ciutat: plaça del Torrent del Titit, carrer Xiquets de Valls, passeig de l’Estació, carrer Anselm Clavé, plaça Font de la Manxa, carrer Jaume Huguet, El Pati, carrer de la Cort per finalitzar a la plaça del Blat a les 19:00 h.

Aquesta ruta contempla el seu pas pel carrer Jaume Huguet com «el carrer de la calma», un espai on els decibels i les llums baixaran per donar cabuda a totes aquelles persones neurodivergents que, així podran gaudir i participar a la festa, ja que necessiten aïllar-se dels forts impactes sonors i lluminosos. Amb aquesta acció, la regidoria pretén que tothom se senti inclòs en aquesta festa popular.

A la plaça del Blat, el Sèquit proclamarà la República del Carnaval i nomenarà les disfresses guanyadores del concurs d’enguany. Tots els nens i nenes de 0 fins a 14 anys, amb disfresses de creació pròpia, tenen l’oportunitat de participar en el concurs de disfresses. Per prendre-hi part cal realitzar la inscripció online, que estarà disponible fins al 8 de febrer a les 14:00 h. Les inscripcions i les bases del concurs es poden consultar i descarregar al web www.valls.cat.

Es premiaran dues categories de disfressa individual: la més sorprenent i la més divertida; també hi haurà premi a la millor disfressa de grup, que haurà d’estar format per un mínim de 10 persones i un màxim de 30 i, a banda de compartir disfressa, també podran presentar la seva pròpia coreografia. Aquest any, com a novetat, els premis reben el suport de dues empreses d’oci i lleure del Camp de Tarragona: PortAventura World i Salting de Reus, amb l’objectiu que les persones guanyadores puguin gaudir dels seus premis divertint-se amb la família, amics i amigues.

L’encarregada de valorar totes les disfresses i decidir quines són les guanyadores serà la comitiva del jurat carnavalesc, que estarà atenta als participants al llarg de tota la Rua.