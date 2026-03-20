La pizzeria que repartirà porcions gratis a Tarragona i Reus per celebrar l'arribada d'una nova massa
En total, es repartiran 100.000 porcions entre tots els establiments seleccionats d'Espanya
Telepizza celebrarà el llançament de la seva nova massa amb massa mare regalant porcions gratis a tres establiments de Tarragona. Els locals participants són Marques de Montoliu, número 2, i l’Avinguda dels Països Catalans, número 41 a Tarragona i el Passeig Prim, número 7, a Reus.
En total, es repartiran 210 porcions, equivalents a 35 pizzes mitjanes, a partir de les 19 hores. Les pizzes disponibles seran: Galta Mestra amb massa mare, Barbacoa amb massa mare i Carbonara amb massa mare.
La nova massa d'elaboració pròpia és més lleugera, amb una vora més cruixent i una molla més esponjosa, pensada per a potenciar el sabor i l'aroma de les seves receptes.
Les pizzes que es repartiran totalment gratis a tot aquell que s'acosti a la seva botiga Telepizza més pròxima dimarts que ve seran la nova Galta Mestra, una pizza premium amb massa mare, formatge provolone i galtes de porc estofades, i també dos dels seus best sellers: la mítica Barbacoa amb massa mare i la infal·lible Carbonara amb massa mare.
La nova massa amb massa mare suposa una evolució que suma matisos sense perdre l'essència inconfundible de la massa de Telepizza de sempre.
Amb aquest nou pas, la marca reforça la seva aposta per la innovació i la especialització del producte, aprofitant a més per a revitalitzar la seva gamma gurmet, les Mestres de Telepizza, les receptes de les quals reivindiquen ingredients relacionats amb la geografia espanyola (cansalada viada, galtes, pernil ibèric, xoriço de Pamplona…). I és que a partir d'aquest moment totes elles estan elaborades amb massa mare.