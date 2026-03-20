L'ACA i l'associació ambiental la Sínia allarguen el conveni de custòdia fluvial del riu Gaià
La col·laboració va començar el 2017 per recuperar «la integritat i qualitat dels hàbitat fluvials» en aquesta conca
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'associació mediambiental la Sínia han ampliat quatre anys més el conveni de custòdia fluvial de la conca del riu Gaià, que engloba cinc comarques - Tarragonès, Alt Camp, Conca de Barberà, Baix Penedès i Anoia-. La col·laboració va començar l'any 2017 i ha permès dur a terme accions de conservació i manteniment per recuperar la integritat i qualitat dels hàbitats fluvials i conservar la biodiversitat al Gaià. També s'ha promogut l'educació i el voluntariat ambiental.
Les entitats destaquen que s'ha assolit «una nova fita en la governança dels espais fluvials i zones humides», perquè allargar l'acord quatre anys més «obre el camí» per a altres convenis a punt de vèncer o que se signin en un futur.
La Sínia s'ha encarregat de seguir i avaluar indicadors biològics de poblacions de peixos, invertebrats aquàtics, papallones diürnes, amfibis i tortugues aquàtiques. Al riu Gaià hi ha hàbitats d'interès comunitari com les alberedes i freixenedes, i espècies protegides com la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) declarada vulnerable, o el cranc de riu europeu (Austropotamobius pallipes), en perill d'extinció.