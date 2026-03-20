Els millors plans per fer a Tarragona aquest cap de setmana
Superherois, teatre i activitats familiars marquen el cap de setmana arreu del territori
Aquest cap de setmana el Camp de Tarragona s’omple de propostes variades per a totes les edats. Diversos municipis han programat cites gastronòmiques, obres de teatre, fires i moltes activitats més per gaudir d'un dia primaveral i sortir al carrer.
Starraco Unlimited
Aquest cap de setmana arriba una nova edició del Starraco Infinity, que omplirà el Palau i Recinte Firal i de Congressos del multivers més fantàstic. Enguany ho fa carregat de novetats amb la presència d’artistes internacionals de renom (Natalia Tena, Devon Murray, Javier Botet, Grangel Studio, i amb experiències immersives i photocalls que traslladaran el públic assistent a l’interior de les sagues més mítiques i estimades del gènere: Star Wars, Stargate, Stranger Things o Harry Potter estaran presents al saló amb recreacions d’escenes i espais icònics fins ara mai vistos, ja que han estat creats expressament per a aquesta cita.
Les entrades -amb preus de 14 € l’adult i 9 € la júnior, i accés gratuït per als menors de 8 anys- ja es poden adquirir a través de inscripcions.tarragona.cat, amb descomptes especials disponibles a taquilla per a col·lectius acreditats.
Cap Butaca Buida
El Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre viuran el pròxim 21 de març una mobilització escènica amb 22 funcions programades en 22 teatres de 21 municipis, en el marc de Cap Butaca Buida – Diada del Teatre. La iniciativa convida el públic d’arreu del territori a omplir les platees en una mateixa jornada coincidint amb la Setmana Mundial del Teatre.
La jornada implicarà equipaments escènics de Alcanar, Alcover, Altafulla, Amposta, Barberà de la Conca, Calafell, Cambrils, la Canonja, el Catllar, Falset, el Morell, Reus, Riudoms, Tarragona, Tortosa, Valls, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, el Vendrell i Vila-seca, entre d’altres municipis del territori.
Entre els espais participants hi ha equipaments destacats com el Teatre Fortuny i el Teatre Bartrina de Reus, el Teatre Tarragona, la Sala Trono, el Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa, el Centre Cultural de Valls, el Teatre Àngel Guimerà del Vendrell o l’Auditori de la Unió Filharmònica d’Amposta, que conviuen amb teatres municipals i espais culturals repartits arreu del territori.
HospiBrick & Click
L’Hospitalet de l’Infant acollirà la quarta edició de l’HospiBrick & Click, la fira conjunta de LEGO i Playmobil més gran de Catalunya. L’esdeveniment tindrà lloc al pavelló esportiu i comptarà amb més de 300 metres quadrats d’exposició.
A la fira es podran veure 12 diorames de Playmobil i uns 120 m² de creacions de LEGO —40 m² més que en l’edició anterior—, muntats per membres de les associacions Somosclicks (Playmobil) i Hispalug (LEGO). A més de l’espai expositiu, hi haurà dues parades de venda especialitzada i una zona de jocs amb bricks de LEGO per als més petits.
La fira inclourà també un espai de pinta i acoloreix i un concurs infantil de muntatge de diorames de LEGO i Playmobil, adreçat a nens i nenes de fins a 14 anys. Les places són limitades i cal preinscripció.
Com a novetat d’enguany, s’habilitarà un espai dedicat a la impressió 3D, on es podran veure peces de LEGO i Playmobil creades amb aquesta tecnologia i les impressores en funcionament.
La fira obrirà dissabte 21 de març, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h; i diumenge 22 de març, de 10 a 13 h i de 17 a 19 h. L’entrada tindrà un preu de 2 euros, mentre que els menors de 10 anys hi podran accedir gratuïtament.
Mostra Ranxets a Torredembarra
La nova edició de la Mostra Ranxets, l'essència de la cuina torrenca, de Torredembarra tindrà lloc el proper 22 de març a la plaça de les Remendadores (Jardins de Cal Bofill). En la jornada hi participaran set establiments de restauració, el cuiner Àlex Segú i dues bodegues. Els assistents podran degustar nou platets diferents de Ranxets a 5 euros, begudes a part.
Cal Silver oferirà arròs amb bacallà i mandonguilles amb sípia; el cuiner Àlex Segú bull a l’allipebre; El Cau de la Torre croquetes amb tinta calamar; La Ona Livorno fideuejat de calçots i bacallà amb allioli de romesco; Las Palmeras fideuejat amb tinta de sípia i allioli; Òxid Restaurant fideuejat de pop i carxofa; Ristretto Catering fideuejat amb sípia, gambes i musclos; i Xalobar arrossejat amb gamba blanca de Tarragona i allioli.
La bodega Bon vi i la bodega Cal Serafí disposaran de begudes i de vins i caves de qualitat.
Rebuda a David Giménez
Salou rebrà aquest diumenge, 22 de març, a les 12 del migdia, a David Giménez, el jove de 31 anys conegut a Instagram amb el perfil de Reto de David, una travessa que l’ha portat a recórrer a peu la península Ibèrica durant més de 250 dies.
El municipi ha preparat un acte per donar-li la benvinguda a la plaça de les Comunitats Autònomes, davant del monument al Rei Jaume I. L’alcalde de Salou, Pere Granados, el regidor d’Esports, així com familiars, amistats i veïns, participaran en la recepció després que Giménez hagi completat més de 6.000 quilòmetres caminant.