Diari Més

Meteorologia

Cap de setmana primaveral a Tarragona: sol, temperatures agradables i sense pluges

S’esperen dies estables amb cel clar i temperatures ideals per fer activitats a l’aire lliure

Pla general de diversos turistes passejant pel passeig marítim de la platja de la Pineda, a Vila-seca.ROGER SEGURA

Daniel Cabezas Ramírez
Publicat per
Daniel Cabezas Ramírez

Creat:

Actualitzat:

Tarragona viurà un cap de setmana amb un temps primaveral, caracteritzat per cel majorment clar i temperatures agradables que conviden a gaudir d’activitats a l’aire lliure. No s’esperen precipitacions i l’estabilitat predominarà durant aquests dies.

Dissabte es farà de dia amb una mica de nuvolositat alta, però ràpidament s’imposarà el sol. La temperatura mínima s’aproparà als 6 °C i la màxima arribarà als 18 °C, amb una visibilitat excel·lent en general i vent suau de direcció variable.

Diumenge continuarà l’ambient assolellat, amb només alguns intervals de núvols a zones puntuals. Les temperatures seran similars, amb mínimes al voltant dels 5 °C i màximes properes als 18 °C, mantenint-se estables durant la tarda. No es preveuen pluges i els vents seran moderats en moments puntuals, principalment al litoral.

La propera setmana continuarà amb condicions estables i cel clar a Tarragona, oferint un temps ideal per a passejos, esport i activitats a l’aire lliure. Les temperatures màximes poden arribar a superar els 20 graus.

