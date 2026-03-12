TRIBUNALS
El judici per l’acció al riu Siurana s’ajorna novament a última hora
Se suspèn la vista prevista per avui sense fixar nova data
El judici per l’acció de defensa del riu Siurana, que s’havia de celebrar avui dijous als jutjats de Reus, s’ha tornat a ajornar. Segons ha informat el GEPEC-EdC, ahir dimecres al matí el jutjat els va comunicar que la vista prevista quedava posposada, sense concretar-ne els motius ni una nova data.
El procés judicial afecta els activistes Andreu Escolà i Anaïs Estrems, vinculats al GEPEC i a la Plataforma pel Riu Siurana, acusats de delictes d’usurpació i danys per haver participat en una acció reivindicativa l’any 2017 a l’assut del riu, on una cinquantena de persones van fer una acció simbòlica per retornar l’aigua al seu curs natural. La denúncia va ser presentada per la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, que demana penes de més de quatre anys de presó i sancions econòmiques superiors als 7.000 euros.
El judici ja havia estat ajornat en quatre ocasions per qüestions internes de l’administració de justícia, en un procés que acumula gairebé tres anys de retard des de la primera citació i nou anys des dels fets. El conflicte de fons gira al voltant del transvasament que deriva entre el 80% i el 90% del cabal del riu Siurana cap a la conca del Baix Camp. Les entitats ecologistes denuncien que aquesta situació perjudica el riu i el territori del Priorat i reclamen una revisió del model de gestió de l’aigua.