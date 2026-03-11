Viral
El gran debat de la truita divideix Tarragona: la ceba guanya... però per menys del que imagines
Un estudi, realitzat amb motiu del Dia Mundial de la Truita de Patates, també analitza el punt de cocció preferit
La truita de patates continua sent un dels grans debats gastronòmics a Espanya i la província de Tarragona també té posició clara. Segons un estudi elaborat per l’obrador familiar Barrancos Food amb motiu del Dia Mundial de la Truita de Patates, la majoria de tarragonins prefereix la recepta amb ceba i poc feta.
En concret, el 61% dels enquestats a la província aposta per afegir ceba a la truita, davant el 39% que es declara partidari de preparar-la sense aquest ingredient. Les dades situen Tarragona dins de la tendència majoritària del país, on la versió amb ceba domina el mapa.
Baix Penedès
El poble de Tarragona que regalarà vacances gratuïtes a la seva gent gran
Daniel Cabezas Ramírez
L’estudi també analitza el punt de cocció preferit. En aquest cas, la truita sucosa torna a imposar-se entre els tarragonins: el 60% assegura que la prefereix poc feta, mentre que el 40% opta per una versió més quallada.
A nivell estatal, la truita amb ceba s’imposa a 48 de les 52 províncies analitzades. La gran excepció és Galícia, on la versió sense ceba guanya a totes les seves províncies, influïda en part per la popular truita de Betanzos, tradicionalment elaborada sense aquest ingredient.