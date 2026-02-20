OCI
Els millors plans per fer a Tarragona aquest cap de setmana
Rues, música i activitats familiars marquen un cap de setmana de Carnaval arreu del territori
Aquest cap de setmana el territori s’omple de disfresses, música i ambient festiu amb una agenda marcada pel Carnaval. Diversos municipis han programat rues, vermuts populars i activitats per a totes les edats, convertint aquests dies en una oportunitat perfecta per sortir al carrer i gaudir de la festa.
Carnaval de Cambrils
El Carnaval arrencarà amb força a Cambrils després de l’ajornament per la ventada del cap de setmana passat. La rua se celebrarà dissabte 21 de febrer amb la participació de 14 colles, prop de 1.600 persones i 13 carrosses.
La concentració tindrà lloc a les 17.30 h al pàrquing del Parc del Pescador i la sortida serà a les 18 h amb un recorregut excepcional pel passeig de les Palmeres, passeig de Miramar, rotonda del Club Nàutic, rambla de Jaume I i plaça de la Constitució, per tornar al punt d’inici, on les colles continuaran la festa.
Vermut Carnavalero de Vila-seca
Diumenge, el protagonisme es traslladarà a Vila-seca amb el 6è Vermut Carnavalero al Jardí del Castell. Les colles instal·laran estands amb menjar per recaptar fons de cara al Carnaval de l’any vinent, en una cita que s’ha consolidat en els darrers anys com a acte de cloenda festiva.
Carnaval de Constantí
A Constantí, dissabte 21 de febrer se celebrarà la rua de lluïment. Les colles es plantaran a les 17.30 h a la plaça de la Generalitat i a les 18 h començarà la desfilada pels carrers del municipi. A les 21 h, el Pavelló Poliesportiu acollirà el sopar de motxilla i, tot seguit, la Nit de Dj’s amb Santa Farra.
Diumenge, a les 17 h, sortirà del Pavelló l’enterrament de la sardina. A les 17.30 h, a la Muralla, es farà la sardinada popular i la crema del ninot, abans de l’anunci de les comparses guanyadores d’aquesta edició.
Carnaval d’Alcanar
El Carnaval també omplirà d’activitat Alcanar durant tres dies. Divendres a les 19.30 h arribarà Carnestoltes a la plaça Major, seguit del correbars nocturn. Dissabte, la rua començarà a les 18.30 h després de la concentració de comparses al carrer Sant Carles i finalitzarà al Centre Cívic, on a les 23 h hi haurà ball de disfresses.
Diumenge al matí hi haurà xocolatada i espectacle infantil, i a les 12.30 h sortirà la rua infantil amb final al Centre Cívic. A les 13 h, l’enterrament de la sardina tancarà la programació.
Carnaval de l’Ametlla de Mar
Finalment, a L'Ametlla de Mar, la celebració començarà divendres amb el 'Carnaval Rural' dels Quintos i Quintas del 2006 a la Sala de la Societat, de 23 h a 4 h, amb DJ Nex i ambientació pagesa.
Dissabte a les 19.30 h sortirà la gran rua des de la Rambleta fins al poliesportiu amb la xaranga Suquet Calero, exhibició de comparses i lliurament de premis a partir de les 00.30 h. Diumenge a les 17.30 h, des de l’Ajuntament, tindrà lloc la rua infantil amb animació, premis i xocolatada final.