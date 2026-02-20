Meteorologia
Adeu a la borrasca Pedro: quin temps farà a Tarragona aquest cap de setmana?
Durant el temporal d’aquests darrers dies s’han registrat ratxes de vent de fins 127,8 km/h a El Perelló
Després de diverses setmanes marcades per borrasques i vent intens, Tarragona es prepara per a gaudir d’un cap de setmana de bon temps i cel clar. La borrasca Pedro ha deixat enrere la seva influència i el Meteocat preveu que el sol serà el protagonista durant els propers dies, amb només algunes bandes de núvols alts que no impediran gaudir del dia.
Les temperatures màximes podrien arribar als 20 °C, mentre que les mínimes s’acostaran als 10 °C, creant un ambient molt suau per a l’època. Aquesta estabilitat donarà un respir després de les últimes setmanes de fort vent i precipitacions que, fins i tot, han arribat a afectar la mobilitat i la realització d’activitats a l’aire lliure a la província.
Durant el temporal, s’han registrat ratxes de vent de fins 127,8 km/h a El Perelló, 100,4 km/h a Miami Platja, 96,1 km/h al Parc Natural dels Ports, 90 km/h a Riudecanyes, 88,2 km/h a Constantí, 84,6 km/h al pantà de Siurana, 83,9 km/h a l’Espluga de Francolí, 81 km/h a Tarragona i 80,3 km/h a Falset.
Els Bombers de la Generalitat han realitzat diverses intervencions al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, sobretot per retirar palmeres, assegurar plaques metàl·liques i prevenir danys en domicilis i negocis. Després d’aquestes jornades complicades, la situació es normalitzarà i el cap de setmana arribarà sense vent, cel assolellat i ambient molt agradable.