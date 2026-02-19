Successos
Els crims, robatoris i furts a la demarcació de Tarragona van baixar un 5% l'any passat
A Valls augmenten un 11,9% i a Tortosa un 2,5%, mentre que a la resta de principals ciutats, disminueixen
Els crims convencionals a la demarcació de Tarragona -que inclouen homicidis, robatoris, furts o tràfic de drogues- es van reduir un 5,1% l'any 2025, en comparació amb l'any anterior, segons les dades que el Ministeri de l'Interior ha fet públiques aquest dijous. Així, se'n van registrar 38.297, 2.000 menys que el 2024.
Els homicidis i assassinats consumats van passar de quinze a sis (-60%) mentre que les temptatives van caure un 17,4%. En canvi, els delictes contra la llibertat sexual van créixer un 12,5%. Entre les ciutats de més de 20.000 habitants, Valls (+11,9%) i Tortosa (+2,5%) són les úniques que registren increments. En canvi, els descensos més importants són a Salou (-19,8%), Vila-seca (-11,7%) i Reus (-9,7%).
A nivell de demarcació, es van registrar 45.255 infraccions penals -sumant els delictes convencionals i la cibercriminalitat-, un 6,1% menys que el 2024. Així, es van registrar 9.965 furts, un 6,4% menys que l'any anterior. També va disminuir la cibercriminalitat, en aquest cas un 11,4%. En canvi, els delictes de tràfic de drogues van augmentar un 7,1%, fins als 540.
Per ciutats, Valls destaca negativament amb un increment dels delictes convencionals d'un 11,9%. Els robatoris amb força en domicilis es van doblar (de 74 a 149), els furts van créixer un 5,7% , les sostraccions de vehicles van passar de 20 a 31 (+55%), mentre que els delictes contra la llibertat sexual van créixer de 13 a 20. Els delictes relacionats amb el tràfic de drogues també es van doblar (de 18 a 39).