Gastronomia
Els restaurants de Tarragona amb Sol Repsol 2026: dos nous locals s’incorporen a la llista
La província compta amb 13 restaurants amb un Sol i dos locals amb Dos Sols en l’edició d’aquest 2026
La província de Tarragona reforça la seva posició com un dels grans referents gastronòmics de Catalunya després de la darrera edició de la Guia Repsol 2026. La demarcació compta actualment amb 15 restaurants distingits amb un o dos Sols, després que dos nous establiments s’hagin incorporaenguany a la prestigiosa llista.
Les novetats són Cervus, a Reus, i QuintaForca, a Nulles, que han aconseguit el seu primer Sol Repsol. Amb aquestes incorporacions, la província suma ja 13 restaurants amb un Sol, consolidant el creixement de propostes que combinen producte de proximitat, creativitat i tècnica.
A la categoria de Dos Sols es mantenen com a grans referents Les Moles, a Ulldecona, i Villa Retiro, a Xerta, dos restaurants imprescindibles per als amants de l’alta cuina al sud de Catalunya. Cambrils és el municipi amb més concentració de Sols a la província, amb tres restaurants distingits: Can Bosch, Miramar i Rincón de Diego, tots ells referents històrics de la cuina marinera i de producte.
Restaurantes de Tarragona con Sol Repsol 2026
- Les Moles (Ulldecona) – ★★
- Villa Retiro (Xerta) – ★★
- Can Bosch (Cambrils) – ★
- Miramar (Cambrils) – ★
- Rincón de Diego (Cambrils) – ★
- AQ (Tarragona) – ★
- El Terrat (Tarragona) – ★
- Ferran Cerro (Reus) – ★
- Cervus (Reus) – ★
- L'Antic Molí (Ulldecona) – ★
- El Celler d’en Joan Pàmies (Riudoms) – ★
- Citrus del Tancat (Alcanar) – ★
- Quatre Molins (Cornudella de Montsant) – ★
- QuintaForca (Nulles) – ★
- Deliranto (Salou) – ★
Tarragona ciutat també disposa de dos establiments reconeguts: AQ i El Terrat. Reus suma també dos Sols gràcies a Ferran Cerro i a la nova incorporació Cervus, mentre que Ulldecona manté el seu pes gastronòmic amb Les Moles i L’Antic Molí.
També figuren al mapa provincial altres municipis amb restaurant distingit com Citrus del Tancat a Alcanar, Quatre Molins a Cornudella de Montsant, El Celler d’en Joan Pàmies de Riudoms, i Deliranto a Salou.
Més enllà dels Sols, la presència tarragonina a la guia és encara més gran, amb prop d’un centenar d’establiments reconeguts amb Solete i 25 restaurants recomanats. Un mapa gastronòmic ampli i divers que demostra que Tarragona viu un dels seus moments més brillants.