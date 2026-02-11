SEGURETAT
58 municipis de Tarragona en zona d'emergència nuclear no disposen del pla de prevenció
Un informe de la Síndica de Greuges apunta també que un de cada tres dels que disposen del PAMEN no el tenen actualitzat
El 55% dels municipis exposats al risc d'una emergència nuclear no tenen aprovat el Pla d'Actuació Municipal d'Emergència Nuclear (PAMEN). Són 58 municipis de 104, tots situats a una distància d'entre 10 i 30 quilòmetres de les centrals d'Ascó i Vandellòs II, el que es coneix com Zona 2. Els que estan a menys de 10 quilòmetres (Zona 1), tots el tenen aprovat.
Tot i això, de les localitats que sí que tenen el PAMEN, un de cada tres no el té actualitzat. L'informe ha estat elaborat per la Síndica de Greuges, que l'ha lliurat al Parlament i l'ha fet arribar als ajuntaments analitzats i al Govern. «La Generalitat hauria d'ajudar els municipis més petits perquè el tinguin», ha dit la síndica Esther Giménez-Salinas.
Les dades es recullen en l'informe 'Avaluació dels plans d'actuació municipal d'emergència nuclear', elaborat des de la sindicatura. El PAMEN és un document que tots els municipis situats a menys de 30 quilòmetres de les nuclears han de tenir. Entre les funcions hi ha activar i preparar les estacions de classificació i descontaminació perquè estiguin operatives durant l'emergència, informar i donar avisos a la població, albergar i abastir la població evacuada, col·laborar en la prestació d'assistència sanitària i social o transmetre les comunicacions durant l'emergència.
Entre els que no l'han elaborat, el que més població té és Cambrils, situat a menys de 30 quilòmetres de Vandellòs II. Tampoc en tenen localitats com Deltebre o Riudoms. Dels 46 que sí que en disposen, quinze no el tenen actualitzat.
Entre les competències que corresponen a les persones encarregades de dirigir els PAMEN (els alcaldes i les alcaldesses), també hi ha la de promoure i facilitar la participació ciutadana en els simulacres que s'organitzin. Aquesta ha estat també una de les reclamacions de la Síndica de Greuges, que es facin simulacres, ja que en l'informe també es posa de manifest que no consta que se n'hagin fet.
Poca formació
Altres mancances detectades posen en evidència que només un 28 % dels municipis han rebut formació sobre com actuar en una situació d'emergència nuclear. En aquest sentit, és destacable que més de la meitat dels municipis situats en un radi inferior a 10 quilòmetres de les centrals nuclears d'Ascó o Vandellòs no han rebut aquesta formació. «Si no tens el pla és impossible fer-ho. Hem d'insistir en la formació de les persones i hem detectat que aquesta formació manca molt», ha apuntat Giménez-Salinas.
Pel que fa a les infraestructures, l'estudi alerta que més de la meitat dels municipis no han resolt les mancances en telecomunicacions que aquesta institució ja va denunciar l'any 2019. Així, des de l'organisme s'exposa que «l'apagada elèctrica del 28 d'abril de 2025 va evidenciar la fragilitat de les xarxes de telecomunicacions, principalment a causa de la manca d'autonomia de molts repetidors». A més, l'informe sol·licita que abans de finalitzar la legislatura actual el Govern impulsi el desdoblament de la C-12, «o com a mínim, que s'endugui a terme la licitació, atès que és una via principal d'evacuació en cas d'emergència nuclear».
Respecte a la possibilitat de sancionar o advertir els municipis que no hagin elaborat el PAMEN, Giménez-Salinas ha prioritzat la prevenció. «Crec més en la consciència de les persones que això és imprescindible que no pas en un avís d'una sanció d'una normativa. La qüestió és: si la meitat dels municipis ho han fet vol dir que l'altra meitat també ho pot fer», ha afirmat.