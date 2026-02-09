VILA-SECA
Tradició i velocitat reforçen un nou Cós de Sant Antoni
Les curses de cavalls van retornar amb centenars d'assistents de diverses generacions
La tradició del Cós de Sant Antoni es va tornar a viure aquest diumenge al Centre Hípic de la Torre d’En Dolça, després de suspendre’s fa dues setmanes a causa de la meteorologia. Les tres curses esperades van aplegar centenars de visitants recuperant l’efemèride en una nova edició que va repartir 30.000 euros en guardons.
Enguany, els 19 cavalls pura sang anglesos provenien d’arreu de l’Estat i hípiques de la demarcació, tot i que durant les curses només hi van participar 17 a causa de dos abandonaments. La competició va celebrar tres grans premis, que van atorgar-se en poc més d’una hora amb curses molt dinàmiques. La primera competició de 1.700 metres arrencava a les 12.30 h amb una cursa veloç, on la pura sang Katalina va endur-se el Premi Torre d’En Dolça en una volta que va escalfar el matí.
L’augment de la distància amb el segon guardó, el Gran Premi Ajuntament de Vila-seca, va recordar l’exigència de les curses durant els 2.500 metres de recorregut. Un guardó que recordava quan l’any 1923, el consistori va recuperar i retornar el prestigi a les curses. Durant la jornada de diumenge, Mauro, de la quadra Mallow Gran Canaria, va ser el cavall guanyador.
L’últim guardó, el premi Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, va tancar de la millor manera la jornada, novament en la categoria 1.700 metres. El cavall Super Lover, de la quadra Carbial va ser el vencedor. La competició va ser dominada pel genet José Emilio Gómez, que va recollir els tres premis amb tres cavalls diferents.
Tradició
En les curses del Cós de Sant Antoni, declarades element festiu patrimonial d’interès nacional l’any 2010, una de les tradicions que s’han conservat han estat les apostes. Inaugurades a principis del segle XX, ara ajunten visitants de diverses generacions: «Ens encanta l’ambient de les curses, fa anys que venim» afirmava una parella que fa dues dècades que hi acudeix.
Els visitants podien apostar per dos cavalls, confiant en l’atzar de la cursa. Fins i tot sense experiència s’hi podia participar. «Veníem des de petites i ara podem apostar», explicaven una colla d’amigues de Vila-seca que apostava per primer cop. Enguany, la tradició sortia reforçada amb un notable relleu generacional i amb una nova jornada d’història.