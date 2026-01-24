Meteorologia
Nevades a la demarcació de Tarragona: talls de carreteres i actuacions dels Bombers
Aquests han hagut d'intervenir a Vilanova de Prades per ajudar alguns vehicles que s'havien quedat encallats per la neu
L’episodi de neu previst per a aquest cap de setmana ha acabat tenint un abast molt més ampli del que inicialment s’havia anunciat. Tot i que les previsions situaven les nevades principalment al Pirineu, la irrupció de la borrasca Ingrid ha portat precipitacions en forma de neu a moltes comarques de l’interior, del Prepirineu i fins i tot del prelitoral, amb cotes que han baixat molt per sota del que s'esperava.
Tot i que no s’han registrat incidències personals greus, la neu ha complicat notablement la mobilitat. A la demarcació de Tarragona s'han hagut de tallar diverses carreteres, com la T-700 entre Prades i Vilanova de Prades, la TV-7004 entre Ulldemolins i Vallclara i la TV-7005 al terme de Vilanova de Prades. En aquesta zona, els Bombers de la Generalitat han hagut d’intervenir per donar suport a diversos vehicles que havien quedat encallats per la neu. No s’ha hagut de lamentar cap persona ferida.
En total, els Bombers han atès prop de 180 avisos relacionats amb el temporal de neu i pluja. La major part dels avisos s’han concentrat a la Catalunya Central i al Camp de Tarragona, tot i que també s’han registrat incidències a les comarques gironines, Ponent, l’àrea metropolitana i les Terres de l’Ebre.
Fort vent
A banda de la neu, la borrasca Ingrid ha deixat pluges moderades però persistents a molts punts del país, amb registres que han superat els 30 litres per metre quadrat en algunes poblacions de la Catalunya Central i el litoral. El Meteocat també ha emès avisos per pluges intenses a l’Alt Empordà i ha activat alertes per vent fort en diverses comarques, amb ratxes que poden superar els 90 km/h, especialment al Pirineu, el Prepirineu i el Camp de Tarragona.
Es manté activat el pla Neucat
Protecció Civil manté activada l’alerta del pla Neucat i ha enviat missatges d’alerta a la població mitjançant el sistema ES-Alert per demanar que es limiti la mobilitat en les zones més afectades. També es manté la prealerta per risc d’allaus, que és elevat a diversos sectors del Pirineu, així com l’avís pel fenomen del torb a les cotes altes, que pot reduir considerablement la visibilitat.
Segons les previsions, la nevada tendirà a perdre intensitat a la Catalunya Central i al prelitoral amb el pas de les hores, però continuarà activa al Pirineu i Prepirineu. Diumenge, un nou front podria mantenir les precipitacions en aquestes zones, amb una cota de neu que es mantindrà baixa. Les autoritats demanen extremar la prudència, tant a la carretera com en activitats a la muntanya, davant un episodi hivernal que encara no s’ha donat per tancat.