MOBILITAT
Represa del servei ferroviari a Tarragona amb retards i poca afluència de viatgers
Renfe habilita dos busos per fer el tram entre Riba-roja d'Ebre i Reus de l'R-15 per les afectacions pel temporal
El servei ferroviari s'ha reprès a l'estació de Tarragona des de primera hora d'aquest divendres al matí amb retards d'entre quinze i trenta minuts de mitjana. A les set del matí, pocs viatgers han agafat els primers combois, els quals anaven pràcticament buits. L'afluència de passatgers ha estat molt menor respecte a la d'un dia normal i s'ha anat incrementant de forma progressiva.
Una de les afectacions més rellevants ha estat a l'R-15, en el tren de Riba-roja d'Ebre a Barcelona de les 7.56, el qual ha acumulat una hora de retard. Renfe ha habilitat dos autobusos per fer el tram entre Riba-roja fins a Reus, afectat pel darrer temporal. Entre els usuaris ha imperat la resignació i la comprensió per la lluita dels maquinistes.
Resignació, comprensió, cansament per les habituals incidències, són els sentiments majoritaris entre els usuaris que s'han atrevit a apostar per desplaçar-se en tren després de dos dies sense servei ferroviari. Eren molt pocs els que han matinat per agafar els regionals des de l'estació de Tarragona. L'Andrés Macias, assegut al vestíbul, esperava amb paciència que arribés el tren per anar cap a Barcelona. «Porta una hora de retard, agafaré el pròxim el de les 8.56 h, no tinc molta pressa, m'ho agafo amb resignació», ha expressat.
L'Andrés, que agafa un parell de vegades a la setmana el tren, s'ha mostrat comprensiu després de dos dies sense. «Després de la tragèdia, necessitem que es restableixi el més ràpid possible el servei, amb normalitat», ha dit. Comparteix parer l'Armando Mendoza, que considera l'aturada per inspeccionar les vies de tota la xarxa del país ha estat una mesura «correcta». «La gent està espantada, preocupada, les pluges han estat molt fortes i han afectat les vies, penso que és prudent, ens hem d'adaptar, la seguretat és primer», ha asseverat.
Aquest passatger utilitza cada dia els regionals de l'R-15 i R-14 per anar a treballar a Reus. Per ell, el tren és el millor mitjà de transport per moure's i subratlla que li té «molta confiança». «A Europa teniu molt bon servei, ja ens agradaria a Mèxic tenir un sistema com el d'aquí», ha opinat. També s'ha dirigit cap a Reus per fer pràctiques la Cristina, una jove estudiant que utilitza el tren cada dia, de dilluns a divendres. Ella ha lamentat les víctimes mortals dels accidents ferroviaris de Gelida i Adamuz. «Em sap molt de greu per les famílies afectades, però crec que no li hem de tenir por al tren, perquè no és culpa seva, sinó del temporal», ha afirmat.
Tot i que estava contenta per la represa del servei, ha lamentat que els trens «sempre» van amb retard. En Sergio Montfort, és un altre usuari que volia agafar el de les 7.56 h per anar cap a Barcelona, que explica que ha preferit aventurar-se, sense saber ben ve si es reprendria el servei. De fet, diu, que l'alternativa, hauria estat moure's amb autobús. «Diuen que arribarà a les 8.56 h, ja sabia que m'hauria d'esperar», ha dit resignat. El passatger ha estat crític amb la situació dels dos dies sense trens i ha lamentat l'afectació que ha tingut per milers de persones.
«Quan els pagesos i els pescadors fan vaga tothom es fot calent, quan els -maquinistes- fan vaga ningú s'hi fot calent, tenen raó en què la seguretat és important i que la infraestructura està desfasada, però no pensen amb la gent», ha etzibat. I ha afegit que la solució no és «putejar» als ciutadans: «Al senyor de la Renfe no el putegen, sinó que ho fan als que van cada dia a treballar, aquest és el problema d'aquest país, que no miren per la gent més vulnerable».