SEGURETAT
Les bomberes del Camp de Tarragona reclamen instal·lacions pròpies «dignes»
La situació a la demarcació es qualifica «d'assequible», però sense «solucions òptimes» per a les professionals
Els parcs de bombers del Camp de Tarragona han acumulat diverses queixes durant els últims mesos sobre les instal·lacions amb les quals compten les dones professionals, que reclamen uns espais «dignes». La reserva del 40% de les plaçes promocionada per la Generalitat ha impulsat, des de l’any passat, una entrada accelerada de dones als cossos de bombers, provocant en moments puntuals situacions «no adequades».
És el cas de Cambrils, que durant els últims sis mesos va ampliar a vuit el nombre de bomberes, totes de pràctiques, sense preparació ni previsió per assolir la quantitat. Fonts dins el cos cambrilenc lamentaven que algunes de les dones es canviaven en «lavabos públics, escoles o parts del recinte», que no complien amb les mesures higièniques concretes.
El parc ara no compta amb cap dona, després que les últimes vuit executessin la seva plaça d’oposició en altres municipis catalans, però criticaven que des de la Generalitat no es van construir mai els barracons previstos.
«És fals que hi hagués barracons, eren espais molt petits i de nova creació», explicava la delegada de la regió d’Emergències del Camp de Tarragona, Carmen Romero. La professional, caporala de la secció tarragonina, destacava la «necessitat» de construir alguns dels parcs de la demarcació novament per «adaptar-los» a les dones. «La Generalitat està buscant solucions, però no són les òptimes, tot i que hi ha voluntat de millora», confessava la delegada.
Necessitats
La demarcació compta actualment amb vuit parcs de bombers i, d’entre tots els professionals en la regió d’emergències, només 10 són dones. «Hi ha espais com Cambrils, Valls o Montblanc que estaven previstos per a les dones quan es van construir, però les mesures són insuficients», ressaltava Romero, criticant que en molts moments, fins i tot, «estaven compartits amb el personal de neteja».
La situació de Tarragona, però, és «assequible» segons Romero. «El problema són les taquilles, perquè no hi caben totes, i les que més ho pateixen són elles», indicava la professional, que feia referència a «una falta de previsió» per part de la Generalitat. Avui dia, només els parcs de Cambrils, el Vendrell i Hospitalet de l’Infant no tenen dones.
Es preveu que la situació es torni a repetir durant aquest 2026, on s’escolliran 300 nous bombers i bomberes. La construcció d’espais adaptats a les instal·lacions està prevista per l’any 2030, però l’entrada de més dones als parcs podria tornar a generar situacions com les de Cambrils.