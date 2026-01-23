SERVEIS
Altafulla ampliarà la zona blava per evitar el col·lapse de les zones residencials
El consistori preveu ampliar a gairebé 1.000 places la zona de pagament
L’Ajuntament d’Altafulla ampliarà la zona blava a partir del pròxim mes de març per evitar que les zones residencials col·lapsin amb l’arribada de visitants al municipi. Durant el passat estiu, el consistori va acumular diverses queixes per part dels veïns propers a la delimitació de Baix a Mar, que advertien de l’acumulació de vehicles a les zones residencials de persones que tractaven d’evitar les més de 800 places de zona blava, que ara passaran a ser gairebé 1000.
La mesura s’acompanyarà de dos distintius per als residents, que podran sol·licitar a l’ajuntament fins el dia 9 de febrer. Un de color turquesa que identificarà els vehicles de persones empadronades i amb vehicle registrat al municipi, i un de groc per als que adquireixin un abonament anual. «L’any passat vam demanar més de 1.500 distintius», destacava l’alcalde d’Altafulla, Jordi Molinera. El batlle també demanava complir amb el termini per demanar el distintiu «aviat» i facilitar administrativament el procés. «Després la gent també podrà demanar-lo, però volem ser àgils», explicava Molinera.
Les zones afectades per l’ampliació seran, principalment, els carrers de les Sínies i del Vinyet, i les seves vies perpendiculars, Cabana i Prat, just passades les vies del tren. La urbanització dels Munts no quedarà afectada per que «no s’han registrat queixes» i no existeix necessitat de «conservació urbanística».
Beneficis
Entre les novetats, l’alcalde també feia referència a la modificació dels horaris «després de la demanda dels comerciants». Entre les 14.00 i les 16.00 h, la zona blava serà gratuïta per permetre el descans dels propietaris d’establiments, «especialment» a la zona marítima.
La zona de pagament estarà activa entre el 28 de març (inici de Setmana Santa) i el 7 d’abril, i entre el 19 de juny i el 20 de setembre. El període màxim d’estacionament serà de quatre hores i es mantindran les mateixes tarifes implementades durant l’any 2025. D’acord amb el batlle altafullenc, «els comerciants no s’han mostrat afectats i han reportat els mateixos beneficis que l’any passat», ressaltava Molinera. El batlle destacava Setmana Santa com el període «clau» per a provar-la.