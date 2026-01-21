Diari Més
El Camp de Tarragona de dol per l’accident de Gelida

Diversos municipis han guardat minuts de silenci i han mostrat el seu condol a les famílies dels afectats

Diversos municipis del Camp de Tarragona han volgut expressar aquest dimecres el seu suport i condol a les famílies i amics de la víctima mortal de l’accident ferroviari ocorregut a Gelida, que va deixar també desenes de ferits. Els ajuntaments han convocat minuts de silenci i concentracions com a gest de solidaritat i record institucional.

A Tarragona, la portaveu del Govern Municipal, Sandra Ramos, ha transmès el condol de l’Ajuntament i ha subratllat la importància de garantir la seguretat i el correcte funcionament dels serveis de Rodalies, tot destacant la necessitat que els punts d’informació a les estacions siguin clars i accessibles per a tots els usuaris.

A Cambrils, l’Ajuntament ha guardat un minut de silenci en memòria de la víctima, mostrant el suport a les famílies i desitjant la recuperació dels ferits.

A Vilaseca, la concentració ha tingut lloc davant la Casa Consistorial, mentre que a Reus i Valls els consistoris han convocat minuts de silenci als seus espais més cèntrics, com a gest de dol i solidaritat amb les persones afectades.

