MOBILITAT
Entra en funcionament el nou aparcament gratuït de l'estació d'alta velocitat del Camp de Tarragona
ADIF prohibeix estacionar els vehicles al voral de la carretera d'accés
Aquest dilluns ha entrat en funcionament el nou aparcament gratuït de l'estació d'alta velocitat del Camp de Tarragona habilitat per ADIF. L'espai, situat al costat de l'estació, disposa de 126 places per a vehicles. Fins ara, els usuaris del tren d'alta velocitat havien de deixar el cotxe al pàrquing de pagament o al voral de la carretera d'accés.
A banda d'obrir l'aparcament gratuït, Adif ha instal·lat blocs de formigó i ha posat senyals de prohibició per evitar que hi hagi vehicles estacionats al costat de la carretera. Es tracta d'unes instal·lacions reclamades pel territori des que l'estació es va posar en marxa fa gairebé dues dècades.
L'aparcament que s'ha habilitat es tracta d'un espai provisional a l'espera de fer-hi un de definitiu de baix cost amb unes 600 places. El Govern també té previst construir una rotonda a tocar de l'estació que unirà l'aparcament definitiu i un tram de carretera de nova construcció que enllaçarà la infraestructura amb la TP-2031. El passat 5 de gener, el Departament de Territori va licitar la redacció del projecte de la rotonda.