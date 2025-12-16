Transport
Restablerta la circulació a l'R15 entre Marçà-Falset i Móra la Nova, tallada per les pluges
Renfe manté el servei alternatiu per carretera entre Tarragona i Móra la Nova
La circulació de l'R15 ha quedat restablerta entre Marçà-Falset i Móra la Nova, després d'haver estat tallada des de primera hora del matí pels efectes de les pluges d'aquest dilluns sobre la infraestructura. Tot i el restabliment, Renfe manté el servei de transport alternatiu entre Tarragona i Móra la Nova.
Aquest mateix tram va estar tallat aquest dilluns també per l'efecte de les pluges que es van registrar a la zona, i va quedar restablert cap a les deu de la nit.