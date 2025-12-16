SOSTENIBILITAT
Red Elèctrica reactiva la polèmica línia de Molt Alta Tensió entre Catalunya i Aragó
L'empresa pública qualifica el projecte «d'interès públic general», tot i que afectarà una trentena de municipis
El projecte de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) que connectarà Catalunya i Aragó s’ha tornat a reactivar per tercera vegada. Una proposta polèmica, que la plataforma No a la MAT Aragó-Catalunya ha denunciat les noves accions de Red Eléctrica Española (REE), empresa pública impulsora de la línia, i ha anunciat noves mobilitzacions. L'entitat ha criticat en un comunicat que el projecte, que ha d’aportar 400 kV de potència, ha reaparegut «sota el paraigua de l’anomenat interès públic general», una condició que, segons la plataforma, permetrà a Red Elèctrica «accelerar l’expropiació i ocupació de sòl en benefici d’interessos privats» al llarg de més de 200 quilòmetres.
La plataforma defensa que aquest és el tercer intent «d’imposar» el corredor energètic, després de les últimes publicacions sobre el projecte els anys 2012 i 2022. La MAT Aragó-Catalunya afectaria en total a 19 municipis del Camp de Tarragona, entre les comarques del Priorat, Baix Camp, Tarragonès i Alt Camp, i en l’encreuament de tota la línia, juntament amb els terrenys que travessarà per l’Aragó, Terra Alta i Ribera d’Ebre, a més d’una trentena de localitats. Els primers projectes proposats per Red Eléctrica no van portar-se a terme per les accions i mobilitzacions ciutadanes, fins i tot després que Forestalia, una empresa privada especialitzada en instal·lacions energètiques, tractés de renovar el projecte tres anys enrere. L’última proposta va ser aturada l’any passat, després que el Ministeri de Transició Ecològica mostrés la seva disposició per arxivar el projecte.
El Grup d’Estudi i Protecció d’Ecosistemes Catalans (GEPEC-EdC) va presentar al·legacions, juntament amb diversos municipis i entitats ecologistes durant l’última proposta, i han assegurat que «tornaran a sumar-se» per «demanar la retirada total del projecte MAT per evitar «més infraestructures que destrossin el territori».
Impacte directe
Des de No a la MAT, lamenten que el nou projecte presentat per l’empresa energètica pública «té el mateix impacte» que els anteriors, i destaquen les afectacions del paisatge, ecosistemes i corredors ecològics com a principal motiu perjudicial per «aturar» la proposta, entre d’altres. També fan referència als possibles danys sobre conreus i els «riscos per a la salut de la població exposada de manera continuada» a camps electromagnètics d’alta tensió, a més d’una «clara» desvaloració del sòl, que ara seria expropiat pel Govern estatal per la seva condició «d’interès públic general». La «falta de consulta» a la ciutadania, tal com lamenten les plataformes mediambientalistes, també és una de les qüestions més criticades.
Segons la plataforma, «el problema no és la capacitat de la xarxa actual, sinó un model que produeix energia molt lluny d’on es consumeix. Mentre això sigui així, sempre voldran més MAT». Per aquest motiu, juntament amb l’anunci de les mobilitzacions, les entitats proposen nous models per a aportar proximitat al projecte sense crear una línia de més de 200 quilòmetres. Des de No a la MAT, justifiquen la «necessitat de la creació d’energies renovables» per tal d’aportar alternatives sostenibles al territori. «Disposem de sostres industrials, urbans i periurbans degradats que es podrien utilitzar per a projecte d’energies renovables», afirmaven des de la plataforma. Malgrat tot, No a la MAT ha fet una crida als municipis perquè «tornin» a defensar «models sostenibles», basats en la legislació catalana.