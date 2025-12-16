Economia
La Diputació de Tarragona inverteix 1,2 milions en 165 activitats esportives
Els ajuts arriben al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès amb propostes per a tots els col·lectius
La Diputació de Tarragona ha destinat aquest 2025 un total d’1.200.000 euros en ajuts pel foment de l’esport, que permetran tirar endavant 165 activitats esportives arreu de la demarcació. L’objectiu és donar suport a entitats esportives i impulsar iniciatives singulars al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.
Les propostes subvencionades abracen un ampli ventall de disciplines i modalitats, que van des del futbol, el tennis o la natació fins al senderisme, el patinatge, les arts marcials o l’hoquei. Entre els projectes destacats hi ha el Campus Inclusiu de Patinatge Esport i Valors del Club Patí d’Alcover; el Trail La Banyerenca, cursa i caminada popular organitzada pel Club Esportiu Banyeres del Penedès; el torneig femení Woman’s Champions Cup del Club Futbol Camarles; la Canteraxtreme Race 2025 del Motoclub Montblanc, o els Torneigs Escolars Inclusius Futbol per a Tothom del Club Futbol Sala Torredembarra.
A través d’aquesta línia d’ajuts, la Diputació vol fomentar la pràctica esportiva i apropar l’esport a tota la ciutadania. En aquest sentit, una part important de les activitats subvencionades s’adrecen específicament a col·lectius com les dones, els infants, la gent gran o les persones amb discapacitat.
Les iniciatives inclouen estades esportives, tallers, tornejos, campionats i trobades, presentant l’esport com una eina de cohesió social, inclusió i promoció d’hàbits saludables a tot el territori.