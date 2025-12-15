Municipal
Valls invertirà 1,4 milions d’euros per modernitzar els equipaments esportius el 2026
El pla preveu actuacions clau al Fornàs i al Vilar amb el suport de la Generalitat i la Diputació
L’Ajuntament de Valls ha programat una inversió global d’1,4 milions d’euros en equipaments esportius municipals durant el 2026, amb actuacions destacades a les zones esportives del Fornàs i del Vilar. El pla compta amb finançament municipal i amb el suport del Departament d’Esports de la Generalitat (624.000 euros) i la Diputació de Tarragona (390.000 euros).
Una de les principals actuacions serà l’ampliació de la sala de condicionament físic del pavelló Xavi Tondo, a la zona esportiva del Fornàs, que arribarà a gairebé 500 metres quadrats amb la cobertura de la terrassa exterior annexa. El projecte, pressupostat en 200.000 euros, permetrà millorar la comoditat en hores punta i reorganitzar els espais destinats a entrenament cardiovascular, de força i funcional.
Paral·lelament, es destinaran 120.000 euros a la renovació de més de la meitat dels aparells de la sala fitness, amb la incorporació de noves màquines orientades a l’entrenament funcional i la duplicació dels equips de més demanda. Aquesta actuació reforça l’aposta per una pràctica esportiva segura, inclusiva i adaptada a totes les edats, amb criteris d’eficiència energètica i versatilitat d’ús.
A la zona esportiva del Vilar, l’Ajuntament impulsarà la reforma de la pista coberta amb una inversió de 702.000 euros. El projecte inclou noves graderies amb capacitat per a 206 persones, la renovació del tancament perimetral i millores adaptades a les necessitats de l’hoquei patins, el patinatge artístic i el futbol sala. També s’hi afegirà una sala annexa d’escalfament i millores en la megafonia.
Finalment, el pla d’inversions contempla la remodelació de l’estadi de futbol del Vilar, amb un pressupost de 380.000 euros, que permetrà substituir completament la gespa, rehabilitar la graderia i instal·lar seients. La gespa actual es reutilitzarà al camp annex.