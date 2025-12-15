Meteorologia
Protecció Civil informa amb un missatge ES-Alert de la fi de les restriccions per pluja a l'Ebre i el Priorat
No hi ha hagut incidents rellevant però es manté la crida a la prudència al litoral, el prelitoral i l'Empordà
Protecció Civil ha informat amb un missatge ES-Alert de la fi de les restriccions per pluja als telèfons mòbils situats a les comarques del Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp. Aquest migdia s'ha informat pel mateix sistema de l'activació de la fase d'alerta del pla Inuncat i s'ha demanat evitar desplaçaments no imprescindibles.
Cap a les set de la tarda, el sotsdirector de programes, Sergio Delgado, ha constatat en una compareixença davant dels mitjans la "reducció de la situació de risc" i ha indicat que s'ha decidit eliminar la limitació de la mobilitat no imprescindible. Amb tot, Protecció Civil continua demanant precaució tant al sud del país com a l'Alt Empordà, especialment fora dels eixos principals.
Aquest migdia s'ha avisat del risc que tornessin a produir-se crescudes sobtades de rieres, barrancs i torrents amb possibilitat de desbordament i inundacions per la pluja prevista en aquestes comarques. Delgado ha fet una crida a la calma de les famílies i ha demanat que no s'anessin a buscar infants a escoles ni persones grans a centres socials.
A la tarda, el sotsdirector de programes ha indicat que no hi ha hagut incidències destacades i que les recollides d'escoles i de centres socials s'han pogut fer sense entrebancs. Delgado ha explicat que hi ha hagut creixements "importants" de rieres tant al sud com a l'Empordà, però ha subratllat que la tasca preventiva dels municipis des del matí ha evitat incidents.