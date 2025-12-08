Transport
Tallada la circulació a la R17 entre PortAventura i Tarragona per una avaria a la via
Renfe ja ha activat transport alternatiu per carretera entre els dos punts, segons Protecció Civil
Una avaria a la via obliga ha obligat a tallar la circulació de trens a la R17 entre PortAventura i Tarragona a primera hora d’aquest dilluns al matí, segons informa Protecció Civil.
Renfe ja ha habilitat transport alternatiu per carretera entre els dos punts, segons la mateixa font, que ja ha desactivat la prealerta #Ferrocat. La R17 uneix Barcelona i PortAventura, un dels molts destins turístics d’aquest Pont de la Puríssima que avui acaba.