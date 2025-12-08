Turisme
El sector turístic de Tarragona i l'Ebre assoleix un 75% d'ocupació en el pont de la Constitució
El territori acull molt turisme de proximitat, esportiu i "silver" en un cap de setmana llarg afavorit pel temps
L'ocupació turística al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han arribat al 75% durant el pont de la Constitució. Tot i que el sector hoteler ofereix només el 30% de l'oferta per aquestes dates, hi ha hagut una molt bona ocupació en pisos turístics, allotjaments rurals i càmpings.
El perfil del turista que ha passat aquests dies al territori és el d'un viatger de proximitat, sobretot a les zones interiors, un turista esportiu als hotels de la costa, amb molts estrangers vinguts als diversos tornejos celebrats a la Costa Daurada, i el turista "silver" de centre Europa ("tercera edat jove") als càmpings.
El bon temps ha afavorit l'ocupació i el sector celebra que es manté una tendència creixent cap a la descentralització.Com ha apuntat Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona i l'Ebre (FEHT), la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre no són una destinació "prioritària" en aquestes dates, on atreu més destins com la neu o els viatges a les capitals europees, però les xifres d'ocupació d'aquest cap de setmana és més que satisfactori, amb una mitjana d'entre el 70% i el 75%.
"Això inclou tots els mercats, públics i tipus d'allotjaments", ha puntualitzat. Entre els turistes ha predominat el turisme familiar, català i espanyol, i també francès.
El sector està molt satisfet amb els resultats de les iniciatives per la desestacionalització i que en una data com la del pont de desembre la xifra d'ocupació superi el 70%. "És una mica la dels darrers anys i segueix amb la línia ascendent del fora temporada o de la temporada baixa", ha destacat Guardià.
"Aquest any hem crescut a l'abril, maig, juny, hem crescut a l'octubre, setembre, octubre, novembre, desembre, i hem mantingut juliol i agost. Voldríem seria treballar 12 mesos, però cada vegada anem allargant més", ha destacat el portaveu de la Federació. "S'està aconseguint és aguantar millor la temporada mentre estàs obert", ha afegit.
També ha canviat la tendència d'esperar a fer les reserves a darrera hora perquè no sempre s'aconsegueix un millor preu. "De vegades l'oferta està més cara perquè l'hotel comenci les ofertes inicials amb els preus de les últimes habitacions", ha contat Xavier Guardià. El viatger que té clar el destí per a dates com els ponts o els caps de setmana llargs, tampoc es refia d'esperar a última hora i es volen "assegurar" que tindran allotjament.
El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona i l'Ebre ha remarcat que en la qüestió de les reserves "cada vegada hi ha més dos bàndols", qui busca un allotjament específic i "s'espavila" i aquell qui "tant li fa" i espera.