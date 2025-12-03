Turisme
Hotels i restaurants de Tarragona auguren bones xifres pel Pont de la Constitució
Tarragona ciutat preveu una ocupació que fregarà el 100%
Els hotels i restaurants de la demarcació de Tarragona preveuen bones dades pel Pont de la Constitució. Des de la la Federació AEHT creuen que les xifres seran similars a les dels darrers anys, amb una clara tendència de creixement a mesura que s’apropen les dates. La reserves d'última hora i la bona previsió meteorològica auguren que la gent s'animi a sortir durant el cap de setmana.
Segons les dades recollides per l'AEHT, l'ocupació a les comarques d’interior giraran al voltant del 85%, amb un clar predomini del client català. La Terra Alta, el Priorat o la Conca de Barberà són un atractiu per als visitants de proximitat que busquen experiències a la natura, indrets amb encant per a una escapada romàntica i una oferta enoturística de qualitat.
A Tarragona ciutat l’ocupació és encara més notable, amb hotels i apartaments turístics que arriben a tocar del 100% d’ocupació i que confirmen la desestacionalització del turisme urbà. En capitals de comarca menys turístiques, com Valls o Reus, amb hotels destinats principalment a empreses, la previsió és més discreta.
Mentrestant, a la costa de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona coincideixen al voltant del 80% en termes d’ocupació, amb un clar predomini del client nacional i unes dades similars a les del 2024. Un percentatge que es redueix fins al 50% al Baix Penedès, on alguns dels establiments hotelers estan tancats per fi de temporada i d’altres esperen a fer-ho just passat el pont.
El comportament d’última hora dels visitants es reforça en aquestes èpoques de l’any, especialment en funció de les condicions meteorològiques. El volum de neu que hi hagi a les zones de muntanya i les activitats festives programades arreu del país són factors que fan reduir el volum de reserves anticipades. Ara bé, si no neva i fa bon temps, el turisme de proximitat i les escapades a la natura es converteixen en un recurs molt aprofitat.
Pel que fa als establiments de restauració de la província, es preveu una bona afluència de comensals durant els dies de pont, motivada tant pels visitants de fora que fan estada al territori i volen conèixer la gastronomia de la zona com per part dels clients locals, que aprofiten l’ambient festiu i les jornades de compres de Nadal per menjar fora.
Des de l’AEHT es confia que la combinació de reserves de darrera hora motivada per una previsió meteorològica favorable, així com l’atractiu de les activitats prenadalenques programades a la província permetran assolir bons resultats durant aquest període clau.