Societat
La Festa del Calamar encara la recta final amb una jornada freda però animada a la mar
Les embarcacions completen un nou dia de pesca enmig del descens de les temperatures, mentre el concurs es prepara per al desenllaç del 50è aniversari
La Festa del Calamar, un dels esdeveniments més emblemàtics del calendari salouenc, celebra aquest 2025 el seu 50è aniversari marcada per un inici de setmana complicat. El concurs anual de pesca, que havia de començar el 24 de novembre amb rècord històric de participació —36 embarcacions i 128 pescadors inscrits—, ha vist com el mal temps ha obligat a ajornar fins a tres dies seguits l’inici de les sortides.
Tot i que dilluns estava previst el primer dia de pesca, el fort vent i l’onatge van obligar les tripulacions a quedar-se a port. A primera hora de la tarda, pescadors i organització van acordar evitar riscos i esperar a una millora del temps.
No va ser fins dijous que les embarcacions van poder sortir finalment a la mar. Ahir, divendres, ho van tornar a fer i aquest dissabte, tot i la baixada de les temperatures, les més de trenta embarcacions han pogut completar el tercer dia de pesca efectiva. A quarts de set, el moll del Club Nàutic de Salou s’ha omplert d’embarcacions descarregant les primeres captures d’una edició molt esperada.
La majoria de participants coincidien que avui feia més fred que el primer dia i que la mar continuava mostrant una certa mala maror. Tot i això, els pescadors han rebut l’activitat amb entusiasme i no han dubtat a fer via cap a la bàscula per comprovar qui lidera, de moment, el rànquing de captures. El tradicional caldo calent que reparteix l’organització ha estat més benvingut que mai.
Una setmana de tradició que culminarà diumenge
La gran festa final tindrà lloc diumenge, quan es lliuraran els premis als participants amb més captures. Serà el punt culminant d’una edició que, malgrat el dubte dels primers dies, reafirma l’arrelament i l’orgull mariner de Salou.