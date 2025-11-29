Societat
Dos documentals s’emporten ex aequo el Premi Mañé i Flaquer en la categoria Camp de Tarragona
«Els Herois de Vandellòs I» i «Laporta Gate» comparteixen el guardó, en una edició que també reconeix «De ruta per Santa Tecla», «El poble de l’aigua» i una fotografia de Xavi Jurio.
Aquest divendres al vespre, el Pati del Castell de Torredembarra ha acollit l’acte de lliurament de la 38a edició del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer. En aquesta edició, un total de 164 treballs es disputaven els guardons: 34 a la categoria Camp de Tarragona, 60 al Premi de Periodisme Turístic, 36 al de Comunicació Local i 40 al de Fotoperiodisme.
El jurat ha volgut remarcar la qualitat global de les candidatures i ha decidit atorgar, ex aequo, el premi de la categoria Camp de Tarragona —dotat amb 8.000 €— als documentals «Els Herois de Vandellòs I», de Francesc Escribano, i «Laporta Gate – El Cas Reus 2», d’Andreu Rauet.
Amb una dotació de 6.000 € i l’encàrrec d’un projecte periodístic sobre Torredembarra, el premi a la Modalitat Turística és per a «De ruta per Santa Tecla», de Laia Díaz, publicat als perfils d’Instagram de De ruta en família i de Tarragona Ràdio entre el 23 d’agost i el 25 de setembre de 2025.
En canvi, el documental «El poble de l’aigua», de Gerard Bosch, Josep Morató i Pau Griñó, s’endú els 3.000 € del Premi Comunicació Local. L’obra, emesa a Espluga FM Ràdio / Espluga Audiovisual i a TAC12 el 5 de gener de 2025, aborda amb profunditat i sense defugir la situació crítica de l’aigua a l’Espluga de Francolí.
Finalment, la fotografia «Aquell dia sense llum», de Xavi Jurio, publicada a La Vanguardia el 29 d’abril de 2025, guanya la categoria de Fotoperiodisme al Camp de Tarragona (3.000 €).
La cita, organitzada per l’Ajuntament de Torredembarra mitjançant la Regidoria de Comunicació i per la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, ha comptat, un any més, amb Repsol com a patrocinador principal, el suport de la Diputació de Tarragona i la col·laboració del Port de Tarragona.
La gala ha estat conduïda per la periodista Anna Fortuny, amb música en directe del cantant i compositor Litus, sota un guió i direcció de l’escriptor Toni Orensanz. L’acte s’ha pogut seguir en directe per Ona La Torre i per TAC12, que també n’ha assumit la producció audiovisual.