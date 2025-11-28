Economia
La Diputació de Tarragona assumirà el 60% del cost del manteniment de les vies verdes de la demarcació
L'ens supracomarcal es farà càrrec de la promoció turística dels recorreguts per antics traçats ferroviaris
La Diputació de Tarragona assumirà el 60% del cost total del manteniment de les vies verdes de la demarcació que recorren antics traçats ferroviaris, amb un pressupost d'uns 160.000 euros. Concretament, s'implicarà en els més de 100 quilòmetres de la via verda de la Val de Zafán i el Carrilet de la Cava a les Terres de l'Ebre i del futur vial entre Vandellòs, Mont-roig del Camp i Cambrils. L'ens supracomarcal també es farà càrrec de la promoció turística d'aquests recorreguts. Així s'ha posat de manifest aquest divendres al matí en una reunió al Palau de la Diputació de Tarragona encapçalada per la presidenta Noemí Llauradó i diversos alcaldes i regidors per on transcorre la via verda de la Val de Zafán.