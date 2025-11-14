Societat
Els agents cívics de Tortosa fan més de 400 actuacions i 600 tasques als barris en l'últim any
El consistori incorpora dos nous agents a través del SOC per mantenir les campanyes de civisme en marxa
Durant l'últim any, els agents cívics de Tortosa han dut a terme 426 actuacions als barris, han desenvolupat més de 600 tasques i han distribuït més de 14.000 tríptics. En concret, s'han fet actuacions sobre la selecció de residus urbans i la conscienciació de llençar-los als contenidors; sobre la circulació incorrecta amb patinets i altres actituds incíviques a la via pública; o sobre atenció ciutadana i recollida de propostes sobre incidències a la via pública. Amb l'objectiu de preservar l'espai públic com a lloc de convivència i mantenir les campanyes de civisme en marxa els pròxims mesos, s'han incorporat dos nous agents a través del programa Treball i Formació finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i coordinat per Tortosactiva.