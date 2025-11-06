Societat
El Vendrell s’adhereix al pla de xoc de la Generalitat per millorar les instal·lacions esportives
El municipi podrà optar a una subvenció de fins a 624.000 euros, amb un cofinançament del 30% per part de l’Ajuntament
L’Ajuntament del Vendrell s’ha adherit al pla de xoc impulsat per la Generalitat de Catalunya per a la millora de la xarxa bàsica d’instal·lacions esportives públiques. El programa permetrà al municipi accedir a una subvenció màxima de 624.000 euros, que comptarà amb un cofinançament del 30% a càrrec del consistori.
A partir d’un diagnosi dels equipaments municipals, s’establiran prioritats per determinar quins projectes s’executaran en primer lloc. L’objectiu és modernitzar i adaptar les instal·lacions esportives del municipi per oferir serveis més accessibles, sostenibles i de qualitat.
La regidora d’Entitats esportives, Mariona Figueras, ha subratllat que “es tracta d’un pla de xoc que no només és inversió en esport, sinó també en salut i cohesió social. És una inversió per a les entitats i per a les persones usuàries de les instal·lacions esportives. La subvenció ens ajudarà a fer un pas endavant i esperem poder veure resultats ben aviat”.
Per la seva banda, el regidor d’Instal·lacions esportives, Àlex Barrera, ha avançat que entre les actuacions que s’estan valorant hi ha la millora del sostre del Pavelló de l’Escola Àngel Guimerà i la millora de l’accessibilitat i l’enllumenat dels camps de futbol del Camí de Roda.
Finalment, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacat que “amb les actuacions que es podran realitzar gràcies a aquesta subvenció de la Generalitat, aconseguirem tenir unes instal·lacions esportives a l’altura del títol de Ciutat Europea de l’Esport, que ostentarem l’any vinent”.