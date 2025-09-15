Policial
Intervenen 139.000 productes en 51 operacions contra el top manta des de l'abril a Catalunya
S'han detectat per primera vegada ‘bases’ d'emmagatzematge de material falsificat a Lleida per al seu enviament a la Costa Daurada i altres punts d'Espanya
La Guàrdia Civil, en col·laboració amb altres policies, ha fet 51 operacions contra el top manta en diverses localitats catalanes d'abril a agost, que han acabat amb la intervenció de 139.000 articles falsificats, valorats en més de 26 milions d'euros. També s'han detingut dues persones i hi ha 101 investigats.
La majoria de les operacions s'han fet en municipis del litoral, però també en localitats com Lleida, on es va desarticular una xarxa criminal que no només subministrava punts de venda de la Costa Daurada sinó que també exportava a altres països (operació Kermel). Són dades d'un balanç fet aquest dilluns, en què el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, ha advertit a les màfies: «Catalunya no serà un hub de falsificacions».
La Guàrdia Civil ha intensificat les actuacions contra el top manta en la campanya d’estiu d’aquest any, amb el doble d’operacions que l’anterior, quan se n’havien fet 29. Aleshores es van intervenir més de 43.000 articles falsificats amb un valor de 12,5 milions d’euros i hi va haver 45 investigats i dues persones detingudes.
Enguany, des de l’abril, s’han fet 51 operacions i s’han intervingut 139.146 articles i 774 logos per imprimir peces de roba, que imitaven marques que tenen molt de prestigi, amb un valor de 26.029.711 euros, segons el balanç presentat aquest dilluns a Barcelona.
En les operacions, s’han detingut dues persones i se n’han investigat 101, a més de la instrucció de 19 actes per infraccions de contraban; 22 denúncies per diferents infraccions a la Llei de Seguretat Ciutadana -principalment per tinença d’armes blanques o drogues- i 73 denúncies administratives per diverses irregularitats detectades durant els operatius.
Les operacions han comptat amb la participació de més de 660 efectius de les comandàncies de la Guàrdia Civil de Catalunya i diverses actuacions s’han fet conjuntament amb els Mossos d’Esquadra, les policies locals i guàrdies urbanes i la Policia Nacional. El dispositiu també ha tingut el suport de perits especialitzats en propietat industrial per certificar les imitacions i calcular l’impacte econòmic del frau.
En la roda de premsa per fer balanç d’aquestes operacions, el delegat del govern espanyol a Catalunya ha volgut posar l’accent en allò que hi ha darrere el top manta: «Delictes contra la propietat industrial; impacte en l'economia legal, dels comerços que sí que paguen impostos; destrucció d'ocupació, tant en les marques com en l'àmbit comercial; evasió d'impostos, que al final afecta el conjunt de la ciutadania, i l'explotació laboral de persones vulnerables».
Prieto ha subratllat que les organitzacions criminals són les que s’enriqueixen amb la venda il·legal de productes falsificats mentre exploten les persones que estenen la manta, que moltes vegades els han de comprar abans els productes, fet que encara n’agreuja més la vulnerabilitat, ha exposat.
El delegat del govern espanyol ha advertit directament les màfies que no permetran que Catalunya sigui un gran centre de productes falsificats: «No serà ni un territori còmode ni un hub de falsificacions per al món». També ha volgut tranquil·litzar els empresaris i comerciants assegurant-los que «l'Estat estarà sempre al seu costat per intentar impedir aquesta activitat il·legal».
Als ciutadans, Prieto els ha recordat que comprant productes falsos estan finançant xarxes els beneficis de les quals poden acabar en altres activitats criminals, a part del blanqueig de capitals. El cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Antonio Pizarro, ha assenyalat que en els operatius contra el top manta fets en els darrers mesos no han trobat cap relació amb el terrorisme.
Dispositius en passeigs marítims i en basars
Les operacions han consistit en 23 desplegaments a la via pública, sobretot en passeigs marítims; 25 inspeccions en comerços tipus basar i tres investigacions judicialitzades per desmantellar xarxes de fabricació, emmagatzematge i distribució.
Pel que fa a les actuacions a la via pública, han estat en poblacions d’arreu de Catalunya, si bé sobretot del litoral: Sitges, Cubelles, Tordera, Sant Quirze del Vallès, Cambrils, Coma-ruga (el Vendrell), Calafell, la Ràpita, Platja d’Aro, la Bisbal d'Empordà, Roses i Torrefarrera. Els agents han intervingut prop de 28.000 articles i hi ha 25 persones investigades.
També s’han fet 25 inspeccions en establiments de venda, sobretot basars, on existien indicis de comercialització de productes tèxtils falsificats. S’han concentrat sobretot a Badalona, la Jonquera, Lloret de Mar, Blanes, l’Estartit i Roses. S’han intervingut més de 32.000 articles i hi ha 46 persones investigades.
Operacions al Segrià, Salou i Roses
Paral·lelament a aquests dispositius, la Guàrdia Civil ha fet tres operacions contra xarxes organitzades dedicades al subministrament massiu de productes falsificats.
Una d’aquestes ha estat la coneguda com a operació Kermel, al Segrià, que va començar en els primers mesos de l’any i va culminar el juliol, quan es va desarticular una xarxa considerada una de les principals subministradores de productes falsificats a la Costa Daurada. Els investigadors van determinar que també subministraven material a altres punts de l’Estat, d’Europa i fins i tot d’altres continents.
Durant l’operatiu es va detenir el líder de l’organització i s’ha investigat una persona. En els registres als magatzems, els agents van intervenir 31.122 articles tèxtils, calçat, bosses, complements i roba esportiva falsos, valorats en 5.207.500 euros. Els investigadors atribueixen als responsables delictes contra la propietat industrial i d’usurpació de l’estat civil, ja que utilitzaven identitats falses per dificultar la investigació.
El capità de la Guàrdia Civil Antoni Lorenzo, cap de la Unitat orgànica de la policia judicial a Lleida, ha explicat que van trobar «capses i capses de roba» en els dos magatzems que van registrar, preparada per ser enviada però que van poder treure del circuit. Lozano ha afegit que el líder de l’organització primer rebia els diners i després enviava les falsificacions, si bé de vegades podia portar-les ell si la localitat era propera.
Una altra d’aquestes operacions va tenir lloc a Salou, coneguda com a Pilucas, on es van registrar dos garatges i es van intervenir prop de 13.000 articles falsificats, valorats en 1.200.000 euros. Arran de l’operació, hi va haver tensió amb els manters, que van bloquejar el passeig de Miramar per protestar contra la intervenció.
Finalment, l’operació Mocop, a Roses, va tenir lloc el juny i es van registrar quatre domicilis i locals, amb més de 34.000 peces falsificades i 774 logos valorats en 4 milions d’euros. La policia va intervenir prop de 19.000 euros en efectiu i sis vehicles; va detenir una persona i se n’han investigat 29. També, es van citar vuit persones per trobar-se en situació irregular a l’estat espanyol.