Protecció Civil recomana evitar desplaçaments no imprescindibles i activitats a l'exterior per pluges intenses al Camp de Tarragona i l'Ebre

Es poden superar els 40 l/m2 en 30 minuts i la pluja ja cau amb força en municipis com Alcover o Castellvell del Camp

La Móra va ser un dels barris més afectats pel pas de la DANA el passat 4 de novembre, amb inundacions que van causar danys materials.

Protecció Civil de la Generalitat manté activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT) en fase d'ALERTA per la previsió de pluges molt intenses avui dilluns 8 de setembre, principalment al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre, i el Pirineu i Prepirineu, i demà dimarts 9 de setembre, principalment al litoral i prelitoral central i al Pirineu i Prepirineu. Aquest matí s’ha reunit el comitè tècnic INUNCAT, presidit per la directora de Protecció Civil, Marta Cassany, i la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, per analitzar l’evolució de la situació i les mesures a adoptar.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) informa que per avui dilluns a partir de les 14 hores es preveu que se superin els 40 l/m2 en 30 minuts al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona (Tarragonès, Alt Camp, Baix Camps i Baix Penedès), així com a les comarques de les Terres de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta). Aquesta previsió es pot estendre a altres comarques centrals i de la meitat nord de Catalunya a la tarda i el vespre.

Extremar les precaucions

Protecció Civil recorda la importància d’extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l’exterior davant la possibilitat d’episodis de pluja localment intensa. «Eviteu travessar, rius, rieres i barrancs, i apropar-se a zones inundables», alerten.

Les recomanacions

  • Cal evitar els desplaçaments en vehicle i aparcar en rieres o punts subterranis inundables. No s’han de travessar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants.
  • Cal circular preferentment per les rutes principals i les autopistes, moderar la velocitat i mantenir les distàncies de seguretat.
  • Si us sorprenen precipitacions a la muntanya, dirigiu-vos a punts enlairats que estiguin lluny dels marges de rius i de les lleres de barrancs, rambles o torrents.
  • Si us sorprenen precipitacions importants i l'aigua comença a entrar a casa vostra: no baixeu a les zones inundables com ara el soterrani, el garatge, etc.; no deixeu fora objectes o mobles que l'aigua pugui arrossegar; poseu els animals domèstics, els aliments, l'aigua potable, els documents importants, els objectes de valor i, sobretot, els productes perillosos (com ara verí per a les rates, dissolvents, etc.) en llocs alts i protegits.
