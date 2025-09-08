Meteorologia
Illa demana prudència als ciutadans del Camp de Tarragona i l’Ebre davant els avisos de fortes pluges
El Meteocat alerta que es podrien acumular 90 litres en una hora al prelitoral i litoral sud de Tarragona
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència dels ciutadans del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre davant la possibilitat de fortes pluges aquesta tarda i vespre que podrien acumular fins a 90 litres en una hora al prelitoral i litoral sud de Tarragona.
Des de Granollers, Illa ha explicat que està en contacte amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, per fer seguiment de la situació i ha reclamat als veïns de les zones afectades pels avisos que “estiguin atents” a les indicacions dels serveis de prevenció de Catalunya.