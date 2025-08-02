Societat
Drets Socials obrirà tres refugis climàtics a Tarragona aquest agost per combatre la calor
L'objectiu és oferir un espai fresc a totes les persones que no puguin aconseguir confort de temperatura a casa seva
El Departament de Drets Socials i Inclusió obrirà 19 refugis climàtics arreu de Catalunya aquest agost per combatre la calor, que tornarà a intensificar-se a partir del dimarts 5. Es tracta d'una vintena d'equipaments cívics i comunitaris de la Generalitat, que estaran oberts a tota la ciutadania de dilluns a divendres (d'11 a 19 hores), excepte el Casal Cívic de Balaguer-Eixample i el de la Pobla de Segur que ho faran de 12 a 20 hores.
L'objectiu és oferir un espai fresc a totes aquelles persones que no puguin aconseguir confort de temperatura a casa seva. La calor excessiva i sostinguda pot comportar un augment de la morbiditat i de la mortalitat, especialment en la gent gran i les persones que tenen patologies cròniques.
Aquesta mesura s'emmarca dins el Pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS), que es posa en marxa cada any i des del maig de 2004 durant els mesos d'estiu. Els 19 Casals Cívics i Comunitaris (CCC) són els de Reus - la Rambla, Sabadell - Torre Romeu, Cardona, Balaguer – Eixample, Balsareny, Berga, Blanes- Benet Ribas, Terrassa - ca n'Anglada, La Pobla de Segur, Ponts, Rubí, Tortosa, les Borges Blanques, Alcanar, Igualada- Montserrat, Sort i Banyoles.
El Govern, a través del Departament de Salut, també ha posat a disposició de la ciutadania un conjunt de recomanacions útils per a un estiu segur amb 'L'ABC de la calor'. Es tracta d'una campanya per sensibilitzar sobre els efectes de la calor, que inclou consells per combatre les altes temperatures i passar un estiu més saludable.
'L'ABC de la calor' respon als conceptes: Aire, Beure i Casa. Entre altres, s'aconsella a les persones que, a l'aire lliure, vagin per l'ombra i busquin refugis climàtics, al mateix temps que es recomana beure líquids per a una bona hidratació. Al domicili, és aconsellable abaixar les persianes durant el dia i obrir les finestres durant la nit.