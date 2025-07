Més d’un miler de persones al 14è Sopar Solidari de la Fundació PortAventura

Publicat per Rafa J. Larrañaga Creat: Actualitzat:

Unes 1.200 persones van assistir ahir al PortAventura Convention Center per gaudir de la 14a edició del Sopar Solidari anual que organitza la Fundació PortAventura. Tots els fons recaptats es destinaran, per una banda, a una reconeguda fundació del territori com és La Muntanyeta i, per l’altra, a la Fundació d’oncologia infantil Enriqueta Villavecchia. Tot plegat, sota el lema «Una nit que abraça moltes vides».

Francesc Tarragona, president de la Muntanyeta, va mostrar-se «molt content d’haver estat escollit entre tantes entitats» i va assegurar que faran «ús de la donació que ens facin cap als nois i noies que tenim a la fundació amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitats». Tarragona explica que la quantitat que rebin d’aquest sopar solidari anirà destinat a dos projectes: «A la nova residència de seixanta places que obrirem, si tot va bé, al llarg del mes de setembre i a l’aula de musicoteràpia i l’aula multisensorial».

La Fundació Enriqueta Villavecchia va estar representada per Arantxa de Lara, la responsable de l’àrea assistencial de la fundació. De Lara va afirmar que és un privilegi «està aquí i poder destinar a la nostra missió el fons recaptat». El projecte al qual aniran destinats els diners per part d’Enriqueta Villavecchia «és el Pavelló de la Victòria, un hospice pediàtric per a nens i nenes amb malaltia crònica complexa, al final de vida». El pavelló està en construcció dins de l’Hospital de Sant Pau, donarà suport a tota Catalunya i està previst que s’inauguri a finals del 2026.

Marsal fa un pas al costat

El sopar d’ahir, més enllà del pes solidari que portava adherit, va tenir un rerefons molt especial. Ahir, Ramon Marsal va tancar una etapa de 15 anys com a president de la Fundació PortAventura. Marsal va ser la persona que va tirar endavant el projecte i més d’una dècada després ha decidit fer un pas al costat.

«Necessito una mica de descans, considero que és bo deixar pas a noves idees i noves persones que aportaran molt més que jo», va assegurar. Marsal va afirmar estar «molt content de la feina feta i, ara, la Fundació PortAventura continuarà endavant sense cap dubte». «Actes com el d’avui o projectes com el PortAventura Dreams Village són el resultat de tot l’esforç», va concloure.

D’entre totes les vivències d’aquests anys com a president, Marsal se’n va quedar amb una: «Cada any convidàvem un miler de nois dels CRAE. Un d’ells va apropar-se i, agafant-me de la jaqueta em va dir que era la primera vegada que sortia de la seva ciutat natal, Rubí, gràcies al fet que l’havíem convidat a PortAventura. Són petits detalls, però molt emotius».