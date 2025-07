Protecció Civil alerta de la previsió de pluges intenses divendres i dissabte a Tarragona i l'Ebre

Publicat per Redacció ACN Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha demanat extremar la prudència davant la previsió de pluges intenses en diverses comarques aquest divendres i dissabte. Així, ha actualitzat aquest migdia l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions INUNCAT.

L'episodi s'iniciarà aquest divendres a la tarda a la zona del Pirineu i Prepirineu i es desplaçarà cap al litoral central i nord, on sortirà a mar ja desgastat. La previsió és que les pluges afectin fins a un 30% del territori avisat, on es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora.

La situació serà més complicada dissabte, quan el llindar és de 40 l/m2 en 30 minuts i afectarà pràcticament tot el territori. Dissabte, l'episodi començarà des de primera hora entrant per Ponent i Terres de l'Ebre i creuant a la baixa en direcció d'oest a est. En la franja central del dia hi hauria una línia de convergència a la Catalunya Central en el límit amb Ponent, que es desplaçaria cap a comarques de Girona fins al mar durant la tarda.

Els dos dies els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra i de ratxes fortes de vent.

Davant d'aquestes previsions, Protecció Civil ha demanat extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure i en la mobilitat, especialment per carretera i en zones inundables. Ha demanat no travessar rius, rieres ni barrancs.

Tarragona activa el PAM

La conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal, per risc d'inundacions, d’acord amb el comunicat del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) en el qual s'informa de la fase d'Alerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT), i en base a les prediccions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya i les afectacions que es preveu que se’n poden derivar, per la probabilitat de pluges intenses a partir de la propera mitjanit i fins la tarda de demà dissabte.