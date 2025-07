La calorada tornarà a deixar màximes de més de 40ºC a l'interior de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'onada de calor a Catalunya no afluixa i ha tornat a deixar una nit amb mínimes tropicals (que no baixen dels 20ºC) i tòrrides (dels 25ºC) a gran part de la façana costanera. Destaquen registres com els 29,8ºC de mínima a Portbou (Alt Empordà), els 26,8ºC de Barcelona-Raval i els 26,4ºC de Badalona-Museu. Protecció Civil manté l'alerta del Procicat per la calorada en un diumenge on les màximes tornaran a superar àmpliament els 40ºC a l'interior de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Ponent i punts de l'Empordà.

Els termòmetres es van enfilar ahir dissabte fins als 42,9ºC a Vinebre (Ribera d'Ebre), els 41,2ºC al pantà de Riba-roja i també a Torroja del Priorat, els 41,1ºC al Masroig i els 40,8ºC al pantà de Siurana.El pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) està en fase 2.

Es demana als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.

Beure molta aigua

Protecció Civil recomana a la ciutadania hidratar-se molt sovint, beure força aigua i evitar beure alcohol i fer àpats copiosos; evitar sortir al carrer en les hores de màxima insolació i, per tant, tasques com anar a comprar, realitzar-les preferentment en les primeres hores del matí o a la tarda quan el sol ja declina; que les persones que treballen a l'aire lliure es protegeixin el cap amb una gorra o barret de palla; i no fer esport a les hores de més calor. Segons Protecció Civil, cal prestar especial atenció a les persones amb malalties cròniques, infants i gent gran. I recomanen, en cas que de no tenir ventilador o aire condicionat a casa, passar almenys un parell d'hores en un lloc com un centre comercial o un equipament públic on hi hagi aire condicionat.