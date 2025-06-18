Policial
Sis detinguts per 54 robatoris amb força en vehicles en àrees de servei de l'AP-7 de Tarragona
Els lladres van aconseguir un botí d'efectes personals per valor de més de 127.000 euros, a més de gairebé 27.000 euros en efectiu
La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal acusat de mig centenar de robatoris amb força en vehicles en àrees de servei a l'autovia AP-7, especialment a la província de València, i ha detingut sis persones que van aconseguir un botí d'efectes personals per valor de més de 127.000 euros, a més de gairebé 27.000 euros en efectiu.
Els detinguts per 54 robatoris amb força utilitzaven inhibidors de freqüència i les seves víctimes eren sobretot ciutadans estrangers que estaven de vacances.
El grup actuava a diferents àrees de servei al llarg de l'autovia AP-7 des de la província de Tarragona fins a Múrcia, i en concret, des de l'octubre del 2024 s'havia observat un augment delictiu a l'àrea de servei de Sagunt.
Utilitzaven vehicles de lloguer per desplaçar-se i per cometre els delictes, canviant-los contínuament per evitar ser identificats amb el mateix cotxe, ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat.
Una vegada a l'àrea de servei, s'organitzaven per vigilar els ocupants dels vehicles mentre anaven al lavabo o al restaurant, mentre d'altres inhibien el senyal impedint que el cotxe es tanqués i poder així robar tots els estris.
Sempre mantenien contacte telefònic entre ells utilitzant auriculars sense fil i, una vegada efectuat el robatori, utilitzaven les targetes bancàries sostretes en establiments de la ciutat de València abans que els seus titulars les anul·lessin.
Els efectes robats els emmagatzemaven tant als seus propis domicilis com en habitacions llogades, on acumulaven joies, roba, perfums i sabates de luxe, a més d'ordinadors, tauletes, telèfons mòbils i dispositius electrònics, que després eren venuts al mercat de segona mà.
Segons les fonts, s'han dut a terme quatre registres domiciliaris a les localitats valencianes de Quart de Poblet i Utiel, i a la Vall d'Uixó (Castelló).
Als sis autors se'ls atribueixen delictes de robatoris amb força en les coses, d'estafa i pertinença a grup criminal, segons les fonts, que afegeixen que les diligències han estat lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 7 de Sagunt.