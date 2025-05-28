Mobilitat
Renfe reforça les línies de la costa durant els mesos d'estiu
Les línies R1, R2 sud i R16 de Rodalies tindran més oferta
Renfe reforça les línies de la costa durant els mesos d'estiu per atendre l'augment de la demanda. Les línies R1, R2 sud i R16 de Rodalies tindran més oferta des d'aquest cap de setmana i fins al 28 de setembre. En concret, l'R1 els dissabtes, diumenges i festius entre les 10h i les 12h tindrà trens cada 10 minuts entre Barcelona i Mataró i a la tarda, entre les 17.30h i les 19.30h, en sentit contrari. També s'amplien els trens entre la capital del Maresme i Arens i Calella. L'R2 sud tindrà 20 noves freqüències durant els caps de setmana, 8 al matí en sentit sud i 12 a la tarda en direcció Barcelona. A l'R16, el reforç s'amplia a tota la setmana i hi haurà quatre trens que durant tot l'estiu circularan a doble composició.
A la web de Rodalies i l'app es pot consultar més informació sobre els horaris i el servei.
La Línia R2 Sud fa trajecte entre l'Estació de França de Barcelona i l'estació de Sant Vicenç de Calders passant per Calafell, Segur de Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Garraf, Platja de Castelldefels, Castelldefels, Gavà, Viladecans, El Prat de Llobregat, Bellvitge, Barcelona - Sants, Barcelona - Passeig de Gràcia.
La línia R16 de Rodalies connecta Barcelona - Estació de França amb Ulldecona-Alcanar-La Sénia, passant per Tarragona i les Terres de l’Ebre. És una línia de serveis regionals operada per Renfe, que recorre la costa sud de Catalunya. Passa per les seguents estacions: Barcelona - Estació de França, Barcelona - Passeig de Gràcia, Barcelona - Sants, Vilanova i la Geltrú, Sant Vicenç de Calders, Torredembarra, Altafulla - Tamarit, Tarragona, Salou - Port Aventura, Cambrils, L'Hospitalet de l'Infant, L'Ametlla de Mar, L'Ampolla - Perelló - Deltebre, Camarles - Deltebre, L'Aldea - Amposta - Tortosa, Camp-Redó, Tortosa, Ulldecona - Alcanar - La Sénia.
La línia R1 de Rodalies, també coneguda com la línia del Maresme, connecta Molins de Rei amb Maçanet-Massanes, passant per Barcelona i seguint la costa del Maresme