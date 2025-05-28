Natura
Paneque insisteix que el Govern està «totalment determinat» a tirar endavant el parc natural de les Muntanyes de Prades
Durant el procés participatiu s'han fet unes 500 aportacions d'organitzacions i particulars
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha insistit que el Govern està "totalment determinat" a tirar endavant el futur parc natural de les Muntanyes de Prades. La portaveu de l'executiu s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats després que les últimes setmanes hagin sortit veus discordants amb el projecte.
Tot i això, Paneque ha afirmat que no li han traslladat "cap opinió contrària". Durant el procés participatiu s'han fet unes 500 aportacions d'organitzacions i particulars. La consellera ha defensat que el decret definitiu es farà des del "consens" i ha dit que "integraran" les que siguin "coherents". Al setembre esperen presentar la proposta definitiva per aprovar-la entre finals d'any i inicis de 2026.